طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 آب الجاري

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها تلقت ضمانة من حركة طالبان بأنه سيكون بإمكان الأفغان الذين يحملون وثائق ”قانونية“ مغادرة البلاد بعد المهلة النهائية المحددة في 31 آب أغسطس لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية.

وأفاد الدبلوماسي الألماني المكلف بالتفاوض مع طالبان، ماركوس بوتزل، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر شير محمد عباس ستانيكزاي ”أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 آب أغسطس“.

وأوضح الموفد الخاص لألمانيا في أفغانستان أنه بحث خلال اللقاء في قطر ”الضرورة الملحة“ بأن يكون هناك ”مطار يعمل في كابول“ كشرط مسبق لعمل المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في أفغانستان.

والرحلات التجارية متوقفة منذ أن سيطرت طالبان على كابول في 15 آب أغسطس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت، الثلاثاء، تمسكه بمهلة 31 آب أغسطس لاستكمال الانسحاب من أفغانستان، فيما كان حلفاء واشنطن يدعون إلى تمديد المهلة لإجلاء المزيد من الأفغان المعرضين للخطر في بلادهم في ظل حكم طالبان.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن على الأسرة الدولية مواصلة ”الحوار مع طالبان“ بعد عودة الحركة إلى السلطة؛ من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ انتشار قوات حلف شمال الأطلسي.

وقالت: ”يتعين على المجتمع الدولي كذلك التحاور حول هذا الأمر مع طالبان“.

وأكدت أن ”طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان“، مضيفة: ”هذا الواقع الجديد مرير، لكن علينا مواجهته“.