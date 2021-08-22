بوتين: الوضع في أفغانستان يؤثر على أمن روسيا بشكل مباشر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الصراع في أفغانستان يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الأمني في روسيا، كما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة، لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله، إن موسكو لا تريد دخول أفغان متشددين تحت غطاء اللجوء.

كان مسؤولان أمريكيان، قالا يوم السبت، إن الولايات المتحدة أجلت 2500 أمريكي من كابول خلال الأسبوع الماضي، وأضافا أن واشنطن تحارب ضد ”الوقت والمكان“ لإجلاء الراغبين في الخروج من أفغانستان.

وقال الميجور جنرال وليام تايلور، في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 17 ألفا في المجمل تم إجلاؤهم من أفغانستان بينهم 2500 أمريكي.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أنه ليس لديه ”رقم محدد“ بشأن عدد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز، يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة إمكانية هبوط رحلات الإجلاء من كابول في مواقع بأوروبا، بعد وصول أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر إلى طاقتها القصوى.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا مضنية لإجلاء الآلاف من أفغانستان، مع تزايد التقارير عن أعمال انتقامية من جانب طالبان ضد الأفغان الذين تعاونوا مع القوات بقيادة الولايات المتحدة، فيما اضطرت القوى الأجنبية إلى تسريع جهود الإجلاء.

لكن مسؤولين قالوا إنه لم تقلع أي طائرة في رحلات إجلاء من كابول على مدى بضع ساعات يوم الجمعة؛ لعدم توفر مكان يذهبون إليه بعد زيادة التدفق في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأمريكية التي تستضيف بالفعل 8000 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن القائد الأمريكي على الأرض أصدر أمرا باستئناف الرحلات.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي رفض نشر اسمه، أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية قد يشمل المزيد من الوجهات، بما فيها البحرين، لكن تم اختيار أوروبا لسهولة توفير الإمدادات اللوجستية عن المناطق الأخرى في العالم.