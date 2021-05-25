التلفزيون الإيراني يعلن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 من يونيو المقبل.

وشملت القائمة: ”إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وجميعهم من المتشددين“.

وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان، بعد تسلمها قائمة المرشحين من مجلس صيانة الدستور، أن من بين المرشحين ”عبد الناصر همتي (معتدل)، ومحسن مهر علي زاده (إصلاحي)“.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه ليس لديه معلومات بشأن قيام الرئيس حسن روحاني، بإرسال رسالة خاصة للمرشد علي خامنئي، بشأن استبعاد المرشحين الذين ينتمي أغلبهم للتيار الإصلاحي، وحلفائهم المعتدلين، ومنعهم من دخول سباق الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ربيعي في مؤتمر صحفي، بشأن رسالة روحاني لخامنئي، أن: ”في العادة سيادة الرئيس، في الحالات المهمة، يتعامل مع القيادة (المرشد علي خامنئي)“، مضيفًا: ”أنني لا أعلم بهذا الموضوع منذ الصباح“.

وتحدثت مواقع إخبارية إيرانية، أن رئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد علي خامنئي، السياسي المعتدل، علي لاريجاني، أبدى قبوله بقرار مجلس صيانة الدستور، بشأن رفض أهليته.

وقال لاريجاني لعدد من المقربين منه، والناشطين في حملته الانتخابية، إنه: ”يقبل قرار مجلس صيانة الدستور بشأن رفض أهليته، وليس لديه أي اعتراض، كما أنه لم يطلب من شقيقه صادق لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالتدخل لتغيير رأي مجلس صيانة الدستور“.

وفي وقت سابق، كشف الناشط السياسي المتشدد، محمد مهاجري، أن الرئيس حسن روحاني، بعث برسالة إلى خامنئي، يطالب فيها بالتدخل وإجراء تغييرات على قائمة المرشحين، التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور الإيراني، والتي استبعد منها مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين.

وقال مهاجري، بحسب ما نقلت عنه مواقع اخبارية إيرانية، إن: ”روحاني كتب رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة (علي خامنئي)، يطلب منه إجراء تغييرات على قائمة المرشحين، التي أعلنها مجلس صيانة الدستور“.

وأضاف، أن: ”روحاني طالب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بالامتناع عن الإعلان عن قائمة مجلس صيانة الدستور في الوقت الحالي“.