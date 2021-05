ظريف مخاطبا بلينكن: رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، في رده على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن ”رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض، بل هو واجب أخلاقي وقانوني للولايات المتحدة“.

وعلق ظريف على تصريحات بلينكن في تغريدة عبر ”تويتر“ بالقول: ”رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض، بل هو واجب أخلاقي وقانوني للولايات المتحدة ولا ينبغي استخدام العقوبات كأداة للتفاوض“.

Trump's legacy is past its expiration date. Drop it, @POTUS

Release the Iranian people’s $Billions held hostage abroad due to US bullying

Didn’t work for Trump—won't work for you.

Lifting Trump's sanctions, @SecBlinken , is a legal & moral obligation. NOT negotiating leverage.

من جانبه، رد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي، أيضاً على ما ذكره المسؤول الأمريكي، بالقول ”يجب على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات، بصفتها الطرف الذي غادر الاتفاق النووي“.

وأضاف عباس عراقجي في تغريدة عبر ”تويتر“، أنه ”بعد التحقق (من رفع العقوبات الأمريكية)، ستستأنف إيران التنفيذ الكامل لبرنامج الاتفاق النووي“، متسائلاً ”هل أمريكا مستعدة؟“.

Yesterday I spent 4hrs before our Parliament's NatSec/FP Commission to brief MPs on Vienna talks. Very tough. But useful.

Bottom line is same:

Having left JCPOA, US must first provide verifiable sanctions lifting. Iran will then resume full implementation.

Is the US ready? pic.twitter.com/hvhcItT31a

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 24, 2021