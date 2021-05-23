انفجار في مصنع للكيماويات بأصفهان الإيرانية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان وسط إيران، عباس عبدي، إصابة 9 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات.

وقال عبدي إن ”انفجاراً وقع صباح اليوم في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات بمحافظة أصفهان، أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر“.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية الإيرانية: ”تم الإبلاغ عن هذا الحادث لمركز الطوارئ في أصفهان الساعة 3:26 من صباح اليوم“، من دون الكشف عن أسباب الانفجار.

ويقع مصنع ”نارجستر سيباهان“ للكيماويات، بمدينة شاهين شهر التابعة لمحافظة أصفهان، حيث تأسس عام 1941، وهو واحد من أكثر المصانع شهرة في صناعة المواد الكيماوية والألعاب النارية وعناصر الإضاءة المختلفة في إيران.