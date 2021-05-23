أخبار

انفجار في مصنع للكيماويات بأصفهان الإيرانية
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 6:53 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 8:15 GMT

انفجار في مصنع للكيماويات بأصفهان الإيرانية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان وسط إيران، عباس عبدي، إصابة 9 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار في مصنع "نارجستر سباهان" للكيماويات. وقال عبدي

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان وسط إيران، عباس عبدي، إصابة 9 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات.

وقال عبدي إن ”انفجاراً وقع صباح اليوم في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات بمحافظة أصفهان، أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر“.

2021-05-1700980

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية الإيرانية: ”تم الإبلاغ عن هذا الحادث لمركز الطوارئ في أصفهان الساعة 3:26 من صباح اليوم“، من دون الكشف عن أسباب الانفجار.

2021-05-14017271_191

 

ويقع مصنع ”نارجستر سيباهان“ للكيماويات، بمدينة شاهين شهر التابعة لمحافظة أصفهان، حيث تأسس عام 1941، وهو واحد من أكثر المصانع شهرة في صناعة المواد الكيماوية والألعاب النارية وعناصر الإضاءة المختلفة في إيران.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play