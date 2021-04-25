في "تسجيل مسرب".. ظريف ينتقد تدخلات سليماني ويتهم روسيا بعرقلة الاتفاق النووي

نشرت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة يوم الأحد، تسجيلا صوتيا قالت إنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ويكشف فيه الأخير تفاصيل عن تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، وكواليس صياغة الاتفاق النووي، وغيرها من القضايا.

وقالت القناة المعارضة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، ”إن التسجيل المسرب يعود لتصريحات صحافية لظريف مع الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز، وذلك في مقابلة جرت في شهر آذار/ مارس الماضي، وكان من المقرر نشرها بعد انتهاء أعمال الحكومة الإيرانية الحالية“.

وكشف ظريف في المقابلة، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات عن تفاصيل تخص السياسات الخارجية، ودور قاسم سليماني في الدبلوماسية الإيرانية، وكواليس الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب عام 2015.

سيطرة سليماني على الخارجية

وبخصوص تدخل قاسم سليماني وقوات الحرس الثوري في أعمال وزارة الخارجية الإيرانية، قال ظريف ”لم أتمكن أبدا في مسيرتي المهنية من القول لسليماني أن يفعل شيئًا معينا، لكي أستغله في الدبلوماسية، ففي كل مرة تقريبا أذهب فيها للتفاوض كان سليماني هو الذي يقول إنني أريدك أن تأخذ هذه الصفة أو النقطة بعين الاعتبار“.

وتأكيدا على هذا التدخل، استشهد وزير الخارجية الإيراني بمشاركة الحرس الثوري في محادثات وزارة الخارجية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلاً إن ”سليماني أعطاني قائمة بالنقاط التي كان يجب أخذها في الاعتبار“.

وتابع ظريف: ”لم أتفق مع قاسم سليماني في كل شيء، إذ كان سليماني يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، بينما لم أتمكن من إقناعه بمطالبي؛ منها على سبيل المثال عدم استخدام الطيران المدني في سوريا، حيث رفض سليماني هذا الاقتراح“.

وأردف الوزير الإيراني في حديثه عن نفوذ سليماني أن ”ضغوط سليماني أسفرت عن زيادة الرحلات الإيرانية إلى سوريا 6 أضعاف في عام 2016، رغم تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري بشأن هذا الأمر، وذلك في أعقاب تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران بعد توقيع الاتفاق النووي“.

ووصف ظريف دوره في السياسة الخارجية الإيرانية بـ“الصفر“، قائلا: ”يجب أن تكون سياسة ساحة المعركة أيضًا إحدى وظائف إستراتيجية الدولة، لكن هذا ليس هو الحال، فسياسة ساحة الحرب هي التي تحدد ماهية سياسة البلاد“، مشبها إستراتيجية النظام الإيراني بـ“الحرب الباردة“.

كواليس ”الاتفاق النووي“

وبخصوص صياغة الاتفاق النووي بين إيران والغرب، كشف ظريف أنه بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في تموز/يوليو من عام 2015 وحتى يوم تنفيذ الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، وقعت أحداث ضد الاتفاق النووي، كان آخرها الهجوم على السفارة السعودية في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

مساع روسية لعرقلة الاتفاق

ونوه ظريف إلى زيارة أجراها قاسم سليماني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال مباحثات الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن الزيارة تمت بإرادة روسية ودون سيطرة وزارة الخارجية الإيرانية، وكانت تهدف إلى ”تدمير روسيا إنجاز وزارة الخارجية“، بحسب قوله.

وأوضح ظريف أن بالرغم من طلب سليماني لزيارة موسكو واللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن روسيا وافقت على إجراء هذه الزيارة في الأسبوع الأخير من توقيع الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن موسكو سعت للطعن في الاتفاق النووي في الأسابيع الأخيرة من توقيعه، خاصة في مجال وقود محطة ”بوشهر“ النووية الإيرانية.

وكشف وزير الخارجية الإيراني النقاب عن أزمة بينه ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث كشف ظريف أنه أهان لافروف خلال المفاوضات النووية بسبب خلاف في الآراء نشب بينهما، مضيفا: ”عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسألني لافروف هل لديه تعليمات أم لا؟ قلت له ”هذا ليس شأنك“، فضلًا عن استخدام عبارة ”مهينة وغير دبلوماسية“ ضد الوزير الروسي.

العلاقات مع إدارة بايدن

وفي جزء آخر من المقابلة، أشار ظريف إلى عدم تغيير سلوك الحكومة الأميركية خلال فترة رئاسة الرئيس الحالي، جو بايدن، موضحا أن ”أكثر من 10 مليارات دولار من أصولنا تم تجميدها في الخارج، ولم نر أي تغيير منذ تسلم بايدن السلطة“.

وتطرق ظريف أيضا إلى الخلاف السياسي في الداخل الإيراني، قائلًا إن ”هناك من يعرقلون الحكومة ظنا منهم أنهم سيأتون بعدنا ويفخرون بحل المشاكل“.

وردا على سؤال حول تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة الخارجية والطبيعة الأمنية لمعظم سفراء إيران في المنطقة، قال ظريف إن ”معظم هيكل وزراة خارجيتنا شأن أمني“، لافتًا إلى أن ”جماعة في بلادنا لها مصلحة في جعل كل شيء أمنيا، لأن دورهم سيبرز“، كما أشار إلى أن ”هذه الجماعة أقلية يتمتعون بالقدرة على تأجيج الأوضاع“.

خلاف مع خامنئي

وفي جانب من المقابلة أشار الوزير الإيراني إلى أن المرشد علي خامنئي عاتبه ”بشدة“ بعد تصريح حول الاتفاق النووي، وأن خامنئي قال له حينها ”عليك أن تكون مع مواقف النظام حتى اضطررت أن أشرح للمرشد عدة ساعات وأكتب توضيحًا على تويتر لشرح الموقف“.

وذكر ظريف أنه سمع من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري أن إسرائيل هاجمت إيران 200 مرة في سوريا، قائلًا: ”أخبرني كيري أن إسرائيل هاجمتنا 200 مرة في سوريا“، مؤكدًا جهله بالعديد من القضايا الإقليمية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: ”هل تعلمون أن أمريكا علمت بالهجوم على قاعدة عين الأسد قبل أن أسمع به أنا؟“، مشيرا إلى أنه سمع بالهجوم على هذه القاعدة الأمريكية بعد ساعتين من إبلاغ رئيس الوزراء العراقي آنذاك بالهجوم.

أزمة زيارة الأسد لطهران

وحول جهله بزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد إلى إيران قبل 4 أعوام، التي أدت إلى تقديم ظريف استقالته، قال: ”نسقنا للزيارة أنا وسليماني، ولكن عندما أحضروه لم أكن على علم بذلك، فقد شاهدت الخبر على شاشة التلفزيون“.