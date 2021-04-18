السفارة الأمريكية في تشاد تأمر موظفيها بالمغادرة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أوامر لأسر موظفي السفارة الأمريكية بالعاصمة نجامينا بمغادرة تشاد. مع اقتراب متمردين من العاصمة اليوم الأحد، بعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن الرئيس إدريس ديبي في سبيله لتمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ”نظرا لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف في المدينة، صدر الأمر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية“.

وكانت الحكومة البريطانية حثت أمس السبت، رعاياها على مغادرة تشاد، وقالت: إن قافلتين من مسلحي جبهة التغيير والوفاق المتمردة تتقدمان صوب العاصمة.

وقال شاهد من رويترز: إن أعدادا كبيرة من أفراد قوات الأمن التشادية المدججين بالسلاح تجوب شوارع العاصمة اليوم الأحد، فيما قال جيش تشاد، إنه تمكن من تدمير قافلة للمتمردين شمالي إقليم كانم بعد ظهر أمس السبت.

وأشارت النتائج الجزئية إلى تقدم ديبي في انتخابات الـ11 من أبريل/نيسان على الرغم من تزايد مؤشرات الاستياء من إدارته لثروة البلاد النفطية.

واستولى ديبي على السلطة في 1990 بعد تمرد مسلح وهو حليف أساس لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي.