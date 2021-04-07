في اتصال مع الملك عبدالله الثاني.. بايدن يعلن تضامن أمريكا التام مع الأردن

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، اليوم الأربعاء، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضحت الوكالة أن بايدن أعرب خلال الاتصال عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وإن من المتوقع إعلان نص المكالمة قريباً.
#الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكيhttps://t.co/iIYjDGC4xL#بترا pic.twitter.com/ZjbGRjutr1
— Jordan News Agency (@Petranews) April 7, 2021
وكان الأردن قد أعلن، الأحد، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدًا تورط الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره“.
وأضاف أنه”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدًا أن”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.