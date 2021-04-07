في اتصال مع الملك عبدالله الثاني.. بايدن يعلن تضامن أمريكا التام مع الأردن

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، اليوم الأربعاء، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت الوكالة أن بايدن أعرب خلال الاتصال عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وإن من المتوقع إعلان نص المكالمة قريباً.