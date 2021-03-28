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فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 13:40 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 15:10 GMT

فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام محلية إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار فروا إلى تايلاند اليوم الأحد، في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على

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المصدر: رويترز

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام محلية إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار فروا إلى تايلاند اليوم الأحد، في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

وذكرت منظمة نساء كارين أن ”جيش ميانمار شن ضربات جوية على خمس مناطق في حي موترو القريب من الحدود ومن بينها مخيم للنازحين“.

وقال بيان: ”القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء“.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية أن ”حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى البلاد“.

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