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كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع مال...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 22:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 0:10 GMT

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا لتسليمها مواطنا إلى أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا، بسبب تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

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المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا، بسبب تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن ”السلطات الماليزية ارتكبت في 17 آذار/ مارس، جريمة لا تغتفر عبر تسليمها بالقوة مواطنا بريئا (من كوريا الشمالية) إلى الولايات المتحدة“.

وتابع البيان: ”لذا تعلن وزارة الخارجية الكورية الشمالية القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا“، مشددة على أن ما حصل ”عمل عدائي في حق بيونغ يانغ نفذ إذعانا للضغوط الأمريكية“.

ووصف البيان الشخص الذي لم يُذكَر اسمه بأنه فرد منخرط في ”أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة“، وشدد على أن هناك ”تلفيقا قد حصل للقول إنه متورط في غسيل أموال غير قانوني“.

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