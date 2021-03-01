آل خاجة يقدم أوراق اعتماده سفيرا للإمارات في إسرائيل (فيديو)

قدم السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، اليوم الإثنين، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كأول سفير لبلاده في تل أبيب.

ووصل السفير آل خاجة، في وقت سابق من اليوم، إلى تل أبيب؛ لتقديم أوراق اعتماده، سفيرا للإمارات في إسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين نهاية العام الماضي.

وقال آل خاجة في خطاب بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي: إن الإمارات وإسرائيل تحملان قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق الإبراهيمي التاريخي للسلام الذي وقع في البيت الأبيض، يفتح صفحة جديدة للعلاقات، ويعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير الإماراتي: ”إننا نشهد فكرا جديدا سيخلق مسارا جديدا للشرق الأوسط، ولم تقتصر آثار اتفاق السلام على إسرائيل والإمارات فقط، وإنما ستنعكس على المنطقة بأسرها“.

بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا لـ #الإمارات في #إسرائيل.. محمد محمود آل خاجة: "تحمل كل من الإمارات وإسرائيل قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة" #إرم_نيوز #أبوظبي #تل_أبيب pic.twitter.com/a4MHphdUp6 — إرم نيوز (@EremNews) March 1, 2021

وبين آل خاجة، بأن ”كل خيار غير السلام سيعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية، والرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل في المنطقة مليئة بالطاقات الشابة، وتنظر إلى مستقبل أكثر استقرارا وأمنا، ويسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءا من هذه الرؤية، وهي تتوق إلى الاستقرار ونمو الطاقات البشرية“.

وأشار إلى أن ”الاتفاق الإبراهيمي سيظل منارة لكل محبي السلام وهو ما خلق واقعا جديدا؛ فقد أصبح لدى الدولتين هدف مشترك وهو إحقاق السلام والأمن في المنطقة وبث روح الأمل بين الشعوب، وبدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي“.

لحظات تاريخية: عزف النشيد الوطني لدولة لإمارات العربية المتحدة في المراسم الرسمية لاستقبال السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/AF6TJCHaRf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وأكد أن الاتفاق الإبراهيمي يفتح آفاقا جديدة؛ لخلق فرص عمل لشباب المنطقة، فالدولتان تملكان أهم اقتصادين في المنطقة، لدعم النمو وخلق الفرص، وقد باشرتا ذلك على مستوى التبادل التجاري والتكنولوجي.