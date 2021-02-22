بعد الاتفاق مع "الطاقة الذرية".. إيران: المعلومات بشأن المنشآت الرئيسة ستبقى سرية

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، عن تفاصيل التفاهم الذي تم التوصل إليه أمس الأحد مع رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن ”التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة رافائيل غروسي إلى طهران، اقتصر على تسجيل وحفظ معلومات عن بعض الأنشطة النووية لمدة 3 أشهر مع إيران، وإن الوكالة لن تتمكن من الوصول إليه“.

وأضافت أن ”هذا الاتفاق مؤقت وربع سنوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، مؤكدة أن ”تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي والوصول إلى عمليات التفتيش المفاجئة ستتوقف اعتبارا من الـ 23 من فبراير/شباط الجاري وسيتم تنفيذ التزامات إيران الوقائية فقط“.

وشددت المنظمة على أن ”الاتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة الفقرة الثانية منها، تتعلق فقط بتسجيل معلومات بعض أنشطة ومعدات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية، والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المعلومات وستبقى المعلومات حصريا مع إيران“.

كما شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أنه ”لاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسة، سيبقى البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر يوم الأحد، والذي يتضمن قائمة بالمنشآت التي سيتم تسجيل معلوماتها خلال هذا الربع (ثلاثة أشهر)، طي الكتمان“.

وتابع البيان الإيراني: ”إذا تم رفع العقوبات بالكامل في غضون 3 أشهر، ستقدم إيران هذه المعلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سيتم حذف المعلومات إلى الأبد“.

وقال رافائيل غروسي، للصحفيين لدى عودته من طهران مساء الأحد، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خفضت عمليات التفتيش بسبب تعليق البروتوكول الإضافي، وإن الجانبين توصلا إلى اتفاق ربع سنوي بشأن عمليات التفتيتش الضرورية.

وحددت إيران يوم الـ 23 من شباط/فبراير حسب قانون شرعه البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بسبب استمرار العقوبات على إيران.

من جانبه، قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن ”طهران مصرة على التنفيذ الكامل لقرار مجلس النواب الموقر الذي هو مصدر قلق جدي للنظام ولا يحق لأحد التقصير في تطبيقه“.

وأضاف: ”لا يوجد تمديد أو تأخير ولن يتم منح وصول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جرى تأكيد ضرورة احترام القانون الذي شرعه البرلمان وتطبيقه في المحادثات مع الوكالة الدولية“.

وتقول إيران إنها لن تتراجع عن الإجراءات ما لم تمتثل الولايات المتحدة بالكامل لاتفاق 2015، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على إيران القيام بذلك أولا.