أردوغان: المصالح المشتركة مع أمريكا تفوق الخلافات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن المصالح المشتركة بين تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية تفوق الخلافات، وإن أنقرة ترغب بتعاون أفضل مع واشنطن، وذلك في نبرة تصالحية نادرة.

وشهدت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترًا في عدة قضايا، حيث كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أنقرة، في ديسمبر/كانون الأول، لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، بينما ثار غضب تركيا بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون:“نؤمن في تركيا بأن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق كثيرًا خلافاتنا في الرأي.. أنقرة ترغب بتعزيز التعاون مع واشنطن عبر رؤية بعيدة المدى تعود بالفائدة على الطرفين“.

وأضاف الرئيس التركي:“ستستمر تركيا بتنفيذ ما عليها بأسلوب جدير بمستوى التحالف والشراكة الإستراتيجية بين البلدين“ موضحًا أن العلاقات التركية-الأمريكية ”تعرضت لاختبار خطير“ في الآونة الأخيرة.

ويخيم الشك على مستقبل العلاقات الأمريكية – التركية، حيث أخذت منحى أكثر توترًا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، الذي سبق أن انتقد بشكل صريح الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن أبرز الملفات المثيرة للتوتر بين البلدين: موضوع الأكراد في سوريا، والأزمة التركية اليونانية شرق البحر المتوسط، وملف تزود أنقرة بمنظومة الصواريخ ”أس 400“ الروسية، والإجراءات الجنائية التي رفعتها الولايات المتحدة ضد بنك خلق التركي، وملف حقوق الإنسان.