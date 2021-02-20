ترامب وميلانيا يظهران للمرة الأولى منذ مغادرة البيت الأبيض

شوهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض، حيث وقفا لالتقاط بعض الصور مع أنصارهما بمنتجعهما بفلوريدا في عيد الحب.

ومع ذلك، لم يظهر الزوجان معًا في أي من الصور التي نشرها رجل الأعمال كيث أوتو عبر حسابه على منصة ”إنستغرام“ من الحدث.

وواجه الزوجان في الآونة الأخيرة شائعات حول انتهاء علاقتهما، خاصة بعد خسارة ترامب في انتخابات الرئاسة، مع ادعاءات بأن ميلانيا تشعر بالمرارة وتقضي معظم أوقاتها في منتجع صحي في نادي ترامب ”Mar-a-Lago“ الريفي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ورغم شائعات الطلاق، إلا أن الزوجين احتفلا بعيد زواجهما السادس عشر بعد أيام فقط من مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

ونشرت صحيفة ”سي إن إن“ الأمريكية تقريرًا عما تفعله السيدة الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب، منذ مغادرتها البيت الأبيض في الـ20 من الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء لميلانيا أن روتينها اليومي مشابه لما كان عليه عندما كانت السيدة الأولى، وجدولها اليومي لا يشمل نشاطات تتعلق بالسياسة.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان ترامب البالغ من العمر 74 عامًا، والسيدة الأولى السابقة البالغة من العمر 50 عامًا، عن افتتاح ”مكتب ميلانيا ترامب“.

وجاء في تغريدة نشرتها زوجة الرئيس السابق، على ”تويتر“: ”تعلن ميلانيا ترامب عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب، تابعوا الأخبار والتحديثات على هذا الحساب“.