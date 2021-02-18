مسؤول أمريكي: واشنطن ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران

نقلت ”رويترز“ عن مسؤول أمريكي وصفته بأنه رفيع المستوى، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع إيران إذا وجه الاتحاد الأوروبي دعوة لذلك، راسما مسارا دبلوماسيا محتملا لاستعادة اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

وقال المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: ”نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع“.

وأضاف: ”هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران“.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للدعوة إلى اجتماع بين أطراف الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وفي السياق، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، بأنها سحبت إعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بحسب ”رويترز“.

وذكرت الوكالة أن ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن الدولي، في رسالة، أن الولايات المتحدة سحبت يوم الخميس تأكيد إدارة ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر أيلول.

تخفيف قيود السفر

وقال مسؤول أمريكي ثان لـ“رويترز“، إن أمريكا أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين. وأضاف المسؤول الثاني أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حلفاء أوروبيين، بأن الولايات المتحدة مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الخميس، رحبت الدول الأوروبية باعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى طريق الدبلوماسية مع إيران.

وبعد محادثات في باريس، انضم إليها بلينكن عبر الفيديو، أكدت الدول الأربع هدفها المشترك في عودة إيران للامتثال التام للالتزامات الواردة في الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال البيان المشترك: ”أكد الوزير بلينكن مجددا، كما قال الرئيس بايدن، أنه إذا عادت إيران للوفاء التام بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فإن الولايات المتحدة ستقوم بالمثل وهي مستعدة للدخول في مناقشات مع إيران تحقق هذا الهدف“.

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه أثناء رئاسة ترامب، وهي على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

وسرعت إيران من وتيرة الانتهاكات في الأشهر القليلة الماضية.

وحددت طهران لبايدن موعدا نهائيا في الأسبوع المقبل كي يبدأ في التراجع عن العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق النووي بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.