بايدن يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية العام 2015، بلا قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات عن إيران، مشيرًا إلى أن ”عودة أمريكا للاتفاق ستكون مهمة لنا إذا تم رفع العقوبات“.

وقال عراقجي خلال مقابلة مع موقع المرشد الإيراني علي خامنئي ونشرتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، إن“الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول العالم لن يكون ذا قيمة للبلاد إذا لم يتم رفع العقوبات، سواء رجعت أمريكا للاتفاق أم لا“.

وأضاف أن“رفع العقوبات عن إيران يستلزم جميع العقوبات بما فيها تلك التي تم فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام 2018، والتي فرضت تحت تسميات جديدة من خلال الحيل القانونية“ على حد تعبيره.

وقال الدبلوماسي الإيراني“أما بالنسبة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإن الشيء المهم بالنسبة لإيران هو الالتزامات التي تعهدت بها هذه الدول في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي تتطلب منها على وجه التحديد رفع العقوبات“.

وأكد عراقجي أن“عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ستكون مهمة بالنسبة إلى إيران عندما يتم رفع العقوبات، وهذا الموقف منطقي تمامًا“.

ودافع عراقجي عن قيام إيران بخفض التزاماتها النووية الذي تعتبره الدول الغربية انتهاكًا للاتفاق، وقال:“ما نفعله الآن لتقليل التزاماتنا هو رد فعل على ما فعلته الولايات المتحدة“.

وختم عراقجي بالقول:“لقد كان خامنئي محقًا عندما لم يكن متفائلًا بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي في العام 2015″.