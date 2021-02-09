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مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان

دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن الثلاثاء إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان. ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ

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المصدر: رويترز

دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن الثلاثاء إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.

ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة ”نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي“.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني. وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.

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مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تر...
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الحكم مجددا على زياد تقي الدين بتهمة التشهير بسكرتير الإليزيه

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المصدر: ا ف ب

حُكم اليوم الثلاثاء، على رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو بتهمة التشهير بحق السكرتير العام السابق للإليزيه كلود غيان لتصريحات حول شبهات تمويل ليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007.

وتقي الدين الذي فر إلى لبنان، ملاحق من غيان لسبعة مقتطفات في حديث لـ“بي اف ام تي في“ في 22 نيسان/ابريل 2013.

واتهم في المقابلة وزير الداخلية السابق بـ“نقل أموال قدمتها السلطات الليبية لتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي… وبالحفاظ على مبلغ مالي دفعته قطر لتسهيل تحرير ممرضات بلغاريات مسجونات في ليبيا“.

ورأت المحكمة أن هذه التصريحات تعد تشهيرا وحكمت على تقي الدين بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو ودفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو كعطل وضرر وألفي يورو نفقات المحكمة. ورفضت محاميته التعليق على المسألة.

وكان قد حكم على تقي الدين في قضيتين منفصلتين في شباط/فبراير 2020 بدفع غرامة بقيمة ثمانية آلاف يورو لتأكيده في 2016 تسليم غيان وساركوزي أموالا ليبية بقيمة خمسة ملايين يورو. واستأنف تقي الدين الحكم ثم تراجع.

واتهامات تقي الدين في صلب تحقيقات يجريها منذ 2013 قضاة تحقيق باريسيون حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007.

ووجهت التهمة إلى ساركوزي وغيان في هذا الملف خاصة ”الفساد السلبي“ لكنهما ينفيان بشدة هذه الاتهامات.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر سحب تقي الدين الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن خمس سنوات في فرنسا في قضية كراتشي، اتهاماته ضد ساركوزي. لكنه أكد أنه سلم غيان أموالا لعقد تدريب موظفين ليبيين.

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