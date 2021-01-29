إدارة بايدن تعين مساعد أوباما السابق روبرت مالي مبعوثا خاصا إلى إيران

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن عينت يوم الخميس روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: ”وزير الخارجية بلينكن يبني فريقا متفانيا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء. ويأتي في مقدمة ذلك الفريق روب مالي بصفته مبعوثنا الخاص بالشأن الإيراني وسيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني“.

وأضاف: ”الوزير على يقين من أنه سيتمكن مع فريقه من فعل ذلك مرة أخرى“، مشيرا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وكان مالي عضوا رئيسا في فريق أوباما الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية.

وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 رغم المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وتعطي هذه الخطوة الدبلوماسي المحنك دورا قياديا في واحدة من أهم وأصعب تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة.

وحين ورد اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين وأعضاء جماعات مؤيدة لإسرائيل عبروا عن قلقهم من أن يبدي لينا إزاء إيران وتشددا إزاء إسرائيل.

إلا أن عددا من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عنه وأشادوا بشخصيته التي تحظى بالاحترام وتتمتع بالحيادية.

وروبرت مالي ابن صحفي من أصل مصري، وكان مستشارا غير رسمي لحملة أوباما في عام 2008 لكنه استقال بعد أن تكشف أنه التقى ممثلين لحركة حماس الفلسطينية أثناء عمله بمجموعة الأزمات الدولية.

وانضم مالي لاحقا إلى إدارة أوباما والتي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس.

وكان مالي مستشارا كبيرا خاصا بالشرق الأوسط.