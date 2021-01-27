حلف الناتو يتهيأ لأول قمّة له بمشاركة الرئيس جو بايدن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّه تحدّث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن التحضير للقمة المقبلة للحلف، كما ناقش معه التحديات التي تشمل الإرهاب وروسيا والصين.

وأشاد ستولتنبرغ ”بتركيز بايدن على إعادة بناء الأحلاف“، وفق بيان لحلف شمال الأطلسي، بعد أربع سنوات دأب خلالها الرئيس دونالد ترامب على انتقاد التحالفات الطويلة الأمد.

وشدّد ستولتنبرغ على أنّ ”حلف شمال الأطلسي هو المكان الذي يلتقي فيه الأوروبيون والأميركيون كل يوم، ومعاً بإمكاننا مواجهة التحدّيات التي لا يمكن لأي دولة منّا أن تواجهها بمفردها“.

وأضاف الحلف في بيانه أن ستولتنبرغ وبايدن ”اتّفقا على العمل معاً للإعداد لقمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في وقت لاحق هذا العام، حيث سيتّخذ القادة قرارات تجعل من حلفنا القوي أقوى“.

وذكر البيان أنّهما ناقشا التحديات المشتركة مثل ”مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، والتعامل مع روسيا التي تعمل على تعزيز حضورها، ومع آثار صعود الصين على أمننا“.

وتعهّد الطرفان التعاون للتصدّي لتغيّر المناخ ووباء كوفيد-19، ودعَوا إلى الحفاظ على ”الزخم لزيادة الإنفاق الدفاعي“.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي القادمة في مقر الحلف في بروكسل، لكنّ التوقيت يعتمد على ظروف الوباء.