بنس يعارض إقالة ترامب بالتعديل الخامس والعشرين من الدستور

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب