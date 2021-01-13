13 يناير

بنس يعارض إقالة ترامب بالتعديل الخامس والعشرين من الدستور

بنس يعارض إقالة ترامب بالتعديل الخا...

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب

المصدر: رويترز

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بنس ”لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا“.