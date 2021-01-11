كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أجرت عرضا عسكريا ليليا يوم الأحد

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية أجرت عرضا عسكريا ليليا أمس لمؤتمر حزب العمال الحاكم.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن العرض جرى في ساحة كيم إيل سونج في العاصمة بيونغ يانغ، لكنها أشارت إلى أن العرض ربما يكون مجرد تدريب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون وصف الولايات المتحدة بأنها ”العدو الأكبر“ وقال إن سياسة واشنطن العدائية لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونغ يانغ قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصبه إن التخلي عن هذه السياسة العدائية سيلعب دورا محوريا في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله ”ينبغي تركيز أنشطتنا السياسية الخارجية وإعادة توجيهها نحو كبح الولايات المتحدة، أكبر عدو لنا والعقبة الرئيسية أمام تنميتنا المبتكرة“.