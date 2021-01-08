بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ"جمهورية الموز"

المصدر: ا ف ب

ردّ وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، على ”العديد من الأشخاص“ الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن للضغط على المشرّعين.

وقال بومبيو المقرّب من ترامب، في رسالة عبر تويتر أمس الخميس: إن ”هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديمقراطيّة في أمريكا“.

وكتب بومبيو: ”في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد كيفية ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة“.

وأثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترامب يتنقّلون بحرية في قاعات الكونغرس بعد دخولها بالقوة احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن تعليقا على الأحداث إن ”نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز، وليس في جمهوريتنا الديمقراطية“.

وأصبحت وزيرة التعليم الأمريكيّة بيتسي ديفوس الخميس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول.

وقبل ساعات، أعلنت وزيرة النقل إيلين تشاو استقالتها من منصبها.