غابي أشكنازي يستقيل من "أزرق أبيض".. صفعة جديدة لحزب غانتس

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي، استقالته من حزب ”أزرق أبيض“، وذكر أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يؤشر على فشل المباحثات بينه وبين وزير الدفاع ورئيس الحزب بيني غانتس، بشأن انتقال رئاسة ”أزرق أبيض“ إليه، حسب اتفاق بين الاثنين منذ أن انضم أشكنازي إلى الحزب قبل أقل من عامين.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، مساء الأربعاء، منها قناة ”أخبار 13“ نص رسالة أرسلها أشكنازي إلى أعضاء الحزب، والتي جاء فيها أنه ”قرر اتخاذ هذا القرار الحساس وسط مشاعر مختلطة، ولكنه يخرج مرفوع الرأس“، مضيفا ”الآن ينبغي أن أتوقف من أجل إعادة التفكير في كيفية مواصلة طريقي“.

وكتب رئيس الأركان الأسبق في نص الاستقالة التي وجهها إلى الحزب، أن ”علاقاته مع وزير الدفاع ورئيس الحزب غانتس، شابها الخلاف وعدم التوافق، لكن مع ذلك عرف الاثنان كيف يتوصلا دائما إلى حلول من خلال الحوار المباشر والحفاظ على الاحترام المتبادل“.

وعلق غانتس بدوره على القرار الذي توقعه بعض المراقبين، ولا سيما في أعقاب إعلان حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة عقب الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد.

وقال غانتس عبر حسابه على موقع تويتر: ”أحترم قرار صديقي وزير الخارجية أشكنازي، وأشكره بشدة ومن قلبي على شراكته التي استمرت قرابة عامين من أجل مصلحة البلاد“.

وأشار موقع ”سروغيم“ العبري الإخباري، إلى أن دخول أشكنازي عالم السياسة من البداية، ”كان مخاطرة رأى أنها من أجل مصلحة البلاد، ومن ثم وجد أن عمله من خلال حزب أزرق أبيض بالشراكة مع بنيامين نتنياهو، لا يحقق هذه المصلحة“.

ونقل الموقع عن أشكنازي: ”فضلت أن أخاطر من أجل الصالح العام، لقد عملنا من أجل تغيير الخطاب العام بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو الأمر الذي فتح الباب أمام فرصة التوصل إلى اتفاقات السلام، ومنعنا كل المحاولات والمغامرات السياسية والقضائية لنتنياهو“.

وسيستمر أشكنازي في منصبه كوزير للخارجية لحين إجراء الانتخابات، بحسب موقع ”سروغيم“.

ويشار إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتي كان يفترض أن يتناوب فيها نتنياهو وغانتس منصب رئيس الوزراء، تضمنت الاتفاق على أن يتولى أشكنازي الرجل الثاني في حزب ”أزرق أبيض“، حقيبة الخارجية.

وواجه ”أزرق أبيض“ خلال الأسابيع الماضية أزمة عميقة بعد أن تراجعت شعبيته إلى أدني مستوياتها، ولم يمنحه آخر استطلاع انتخابي أجري الأسبوع الماضي سوى 5 مقاعد فقط لو أجريت الانتخابات الآن، ما دفع مراقبين للظن بأن الحديث عن تفكك ”أزرق أبيض“ مسألة وقت.

وكان وزير العدل آفي نيسنكورين، الذي ينتمي لحزب ”أزرق أبيض“، أعلن استقالته، بناء على طلب غانتس، بسبب تصريح لنيسنكورين بشأن انضمامه إلى النائب رون حولداي، في تأسيس حزب جديد يحمل اسم ”الإسرائيليون“ يعتزم خوض انتخابات الكنيست في الـ24 من آذار/ مارس المقبل.