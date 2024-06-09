مدفيديف لشولتس: "عليك الركوع يا صانع النقانق"

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين، بعد أن حكم عليهم بالإبادة، واصفا إياه بـ"صانع النقانق".

وكتب ميدفيديف في قناته على "تليغرام": "فجأة دخل الكبد الفاسد شولتس في المحادثة، وبدأ عاصفة ثلجية صريحة. حسنا كما يقولون باللغة التي نعرفها، خلط الأوراق. شولتس قال إن الرئيس الروسي يجب أن يعترف بأن أوكرانيا قوية ولا يمكن إخضاعها".

وأضاف ميدفيديف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية: "اليوم أوكرانيا بكل بساطة أشبه بالدومينيو الذي تسيطر عليه بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنها يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى جميع أنواع الأسلحة الأكثر فتكا".