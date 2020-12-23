لأول مرة.. بث مشاهد لاغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (فيديو)

بثت قناة عراقية على تطبيق تلغرام مشاهد تعرض لأول مرة توثق عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد.

وتُظهر المشاهد، التي يرافقها تعليق صوتي لقناة ”شبكة الإعلام المقاوم“ التابعة لفصائل عراقية موالية لإيران، الطائرة التي كان وصل على متنها سليماني ورفيقه إلى مطار بغداد، والسيارات التي أقلتهما، ليتم تنفيذ العملية بعد 20 دقيقة.

ويصور الفيديو رجلين قال المعلق إنهما حسن مقاومة ومحمد الشيباني، اللذان كانا في استقبال قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحشد الشعبي، وقُتلا معهما في العملية التي أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عنها.

pic.twitter.com/bDfH6CxQwZ يوم الخلاص من مجرم الشعوب العربية قاسم سليماني و كلابه — السحاب (@mb22336) December 23, 2020

واغتيل سليماني والمهندس مطلع يناير الماضي في ضربة أمريكية استهدفتهما داخل سيارة، قرب مطار بغداد الدولي، وأعلن البنتاغون مسؤوليته عن العملية.