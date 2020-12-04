وكالة الطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة‎

وكتبت الوكالة في تقريرها ”أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة“

.وأشارت إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه المستخدم بالفعل في التخصيب هناك

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم