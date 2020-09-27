ماكرون يدعو لوكاشنكو إلى التنحي

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يجب على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشنكو أن يتنحى، وذلك في حديث لصحيفة فرنسية نُشر الأحد.

وقال ماكرون لأسبوعية ”لوجورنال دو ديمانش“ إن على لوكاشنكو ”أن يرحل“، بعد أيام على رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الرئيس البيلاروسي.

وأضاف ماكرون ”أنها أزمة سلطة، سلطة استبدادية لا يمكنها أن تقبل منطق الديموقراطية، وهي متشبثة بموقعها بالقوة. من الواضح أنه يجب على لوكاشنكو أن يرحل“.

ومنذ 9 آب/أغسطس يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تدعي سفيتلانا تيخانوفسكايا انها ربحتها، فيما يصر لوكاشنكو على تحقيقه فوزا كاسحا فيها.

وقال ماكرون الأحد إنه ”أُعجب بشجاعة المتظاهرين“ في بيلاروسيا.

وأضاف ”انهم يعرفون المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها عبر التظاهر في نهاية كل اسبوع، ومع ذلك هم يدفعون بهذه الحركة الى الامام لإعادة إحياء الديموقراطية في هذا البلد الذي حُرم منها منذ وقت طويل“.

وأكد أن ”النساء بشكل خاص اللواتي تتظاهرن كل سبت تستحقن احترامنا“.

وأوقف أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم من النساء السبت خلال تظاهرات للمعارضة في مينسك، كما أكدت منظمة غير حكومية.

ورفض الاتحاد الأوروبي الخميس الاعتراف بلوكاشنكو رئيسا رغم أداء الأخير اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، وذلك لافتقاره الى ”أي شرعية ديموقراطية“، بحسب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

وأشار بوريل الى أن التكتل يراجع علاقاته مع بيلاروسيا.