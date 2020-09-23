أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مرتبطة بـ"طباخ بوتين"

المصدر: أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، عقوبات على شركات ومسؤولين فيها يرتبطون برجل أعمال ثري مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما شملت العقوبات أطرافا مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

وتشمل العقوبات 8 أشخاص و7 كيانات مرتبطة بـ“يفغيني بريغوجين“، الملقب بـ“طباخ بوتين“، وبجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويتعلق الأمر وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتحقق من أنشطة رجل الأعمال المذكور في أفريقيا الوسطى، وأنشطة جهاز الأمن الفيدرالي المتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وتستهدف العقوبات ”كيانات وأشخاصا يعملون لصالح بريغوجين بهدف توسيع نفوذ روسيا في أفريقيا الوسطى“، البلد الغارق بحرب أهلية منذ 2013، كما قالت الخزانة الأمريكية في بيانها.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان أن ”ليفغيني بريغوجين يقود شبكة دولية من الداعمين لنشر نفوذه السياسي والاقتصادي الشرير في العالم بأكمله“.

وبريغوجين بنفسه خاضع لعقوبات أمريكية أيضاً. وتتهمه واشنطن بإدارة وتمويل ”وكالة أبحاث الإنترنت“ الروسية، المستهدفة أيضاً بعقوبات أمريكية.

وهذه المؤسسة تعتبر واحدة من المؤسسات الرئيسية التي شاركت في التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب على الفوز.

وأضاف منوتشين: ”تواصل الولايات المتحدة استهداف قدرات بريغوجين على شن عمليات على مستوى عالمي“.

وتطال هذه العقوبات أيضاً الاستخبارات الروسية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل: ”تستهدف الولايات المتحدة أيضاً أطرافاً متورطين في دعم أنشطة“ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إطار توفير الدعم لأشخاص حاولوا التهرب من العقوبات المفروضة عليهم من واشنطن.

يشار إلى أن رجل الأعمال فغيني بريغوجين، ملقب بـ“طباخ بوتين“، لأن شركة المطاعم التي يديرها (كونكورد) عملت لحساب الكرملين.