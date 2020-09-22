باريس ترفض شروط بريطانيا وترغب بسياسة لجوء أوروبية موحدة‎

دافع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون عن أوروبا ”حازمة وموحدة“، داعيًا إلى اغتنام ”فرصة“ وضع سياسة لجوء أوروبية موحدة، ورفض أن يحصل البريطانيون على كل ما يطلبونه، ودعا إلى انتهاج الصرامة تجاه موسكو في قضية المعارض أليكسي نافالني.

الهجرة:“توازن جديد“

قال كليمنت بون عشية عرض إصلاح منتظر بشدة لسياسة الهجرة في بروكسل:“آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحتاج أوروبا إلى الفاعلية وإظهار أنها تعمل معًا أخيرًا حول الملف“.

وأضاف:“نحاول بناء سياسة تنطلق عمليًا من الصفر“. وأوضح:“حاولنا القيام بذلك خلال أزمة 2015-2016، وقد حصل انسداد حينه، وتوجد الآن فرصة للنجاح، وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا لأن وضع الهجرة أقل تعقيدًا. علينا اغتنام هذه الفرصة“.

وأردف المسؤول الفرنسي:“النظام حاليًا غير فعال وليس عادلًا“، لذلك يجب“إيجاد توازن جديد بين المسؤولية والتضامن“ مع الدول التي توجد في الخط الأول لاستقبال المهاجرين (بينها اليونان وإيطاليا).

وأوضح حول هذه النقطة أن“على كل دولة أن تتولى نصيبها من التضامن واستقبال أشخاص لهم حق اللجوء. وفي حال رفضت دولة استقبالهم، يجب وضع ترتيبات أخرى“، لكن لا يجب أن يتم إظهار التضامن ”فقط عبر المساهمة المالية“.

ودقّق وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أن“ذلك يمكن أن يتم عبر دعم بلد في تنظيم عمليات الإعادة (لمن رفضت طلبات لجوئهم)، وحماية حدودها عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وتقديم دعم بالتجهيزات لمراكز اللاجئين، إلخ“.

ودعا كليمنت بون إلى إضفاء مزيد من الفاعلية على عمليات الإعادة، عبر تسليط ”ضغط أكبر أحيانًا“ على دول الأصل حتى تعيد مواطنيها الذين وصلوا أوروبا بشكل غير نظامي.

وخلص في هذا الصدد إلى أنه“في حال عجزت أوروبا عن أن تكون أكثر استقلالية وأكثر حزمًا ووحدة، فإنها لن تكون فعالة، وسياسة الهجرة هي النموذج المثالي لذلك“.

بريكست: ”احترام الالتزامات“

حول ترتيبات ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقول وزير الدولة الفرنسي:“ننتظر من لندن توضيحًا واحترامًا للالتزامات المعقودة، ولا يمكن إعادة النظر في اتفاق الانسحاب الذي تم توقيعه والتصديق عليه“.

وتابع أنه“يجب على البريطانيين الآن أن يعلمونا بما يريدونه، هل يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟ نحن لا نحبذ ذلك، وكذلك هم، ويعود الخيار لهم، لكن يجب عليهم أن يقولوا ذلك عوض إثارة القلاقل المستفزة بعض الشيء، وهل يريدون اتفاق حسن نوايا؟ حاليًا تجب مواصلة التفاوض“.

وشدد كليمنت بون على أن الاتفاق حول مستقبل العلاقة“يجب أن يحترم مصالحنا الأساسية، وإلا من الأفضل ألا يوجد اتفاق، ولن نضحي بقطاعات على غرار الصيد (البحري)“.

وأبرز أن“الأوروبيين سيصدمون بحق في حال قلنا لهم إن البريطانيين سيحصلون على كل المزايا التي يريدونها، والوصول إلى السوق (الأوروبية) وعدم احترام القواعد“ في الآن ذاته.

وخلص المسؤول الفرنسي، قائلًا:“لن نصادق على اتفاق حول مستقبل العلاقة في حال وجود خروقات في الملف السابق“.