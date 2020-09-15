داوود أوغلو لـ أردوغان: أدعوك لمناظرة تلفزيونية وبشروطك الخاصة

دعا رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد مناظرة تلفزيونية للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه.

وقال أوغلو خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه في مدينة مانيسا الإثنين، إنني أدعو أردوغان لمناظرة ليطرح بدائل سياسية للسياسات الخاطئة التي تنفذها حكومته في الداخل والخارج، بحسب ما أوردته صحيفة ”زمان“ التركية.

وأضاف “يفرضون علينا حظرًا إعلاميًا، لأنهم يعلمون أننا لو تحدثنا فإنهم سيعجزون حتى عن التقاط أنفاسهم. لذا ندعوهم لمناظرة تلفزيونية بشروطهم الخاصة وعلى القناة التلفزيونية التي يحددونها وفي القضايا التي يريدونها. فليدلوا بدلوهم ونحن أيضا سندلي بدلونا“.

ووجه أوغلو انتقادات لاذعة لطريقة تعاطي حكومة أردوغان مع جائحة كورونا قائلا ”“المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يعودون إلى منازلهم باستخدام وسائل النقل العامة، ويتنقلون بين المارة. الطواقم الطبية التي تعمل بكل إخلاص وتضحية استنزفت نفسيا والمنظومة الطبية بدأت تلوح بالانهيار”.

وبشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا بسبب السياسات الحكومية المتبعة قال أوغلو “هل يمكن للذين تسببوا في تراجع التصنيف الائتماني إلى ما دون المستويات التي كان عليها قبل 25 عاما أن يقولوا بكل ثقة وبدون حرج إنهم يطبقون سياسة قومية ومحلية؟ ستدفعون ثمن دفعكم اقتصاد البلاد إلى هذه المستويات في أول انتخابات ستعقد”.