بومبيو: تسميم نافالني تم على الأرجح بأمر من مسؤولين روس كبار

رجح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، قد تم بأمر من ”مسؤولين روس كبار“.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية: ”أعتقد أن الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشق، مع إدراكهم بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تم في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أن هذا ليس جيداً للشعب الروسي“.

ومن شأن تصريح بومبيو أن يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.

واستفاق نافالني -الذي تقول ألمانيا، إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب ”نوفيتشوك“- من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد، الإثنين الماضي، المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج.

ومَرِض نافالني، وهو ناشط محارب للفساد وأحد أشد معارضي الرئيس الروسي، خلال استقلاله طائرة في سيبيريا الشهر الماضي، وخضع للعلاج في البداية في مستشفى في سيبيريا قبل نقله إلى برلين.

وقال مستشفى شاريتيه في بيان: ”إنه يستجيب للمحفزات اللفظية، مشيرا إلى أن حالة نافالني ”تحسنت“.