فنزويلا تحكم بالسجن على 15 متهما المشاركة في عملية الغزو الفاشلة

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة فنزويلية الجمعة بسجن 15 شخصا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.

وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من الحكم ايضا بالسجن 20 عاما على جنديين أميركيين سابقين بشأن هذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطىء البلاد في أيار/مايو.

وقال المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن من بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاماً الكابتن أنطونيو سيكويا المتّهم بقيادة عملية الغزو.

وأضاف أن الفنزويليين ال15 ”اعترفوا بمسؤوليتهم“ بتهم ”الإرهاب والتمرد والتآمر“ في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 أيار/مايو من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس.

وادّعى مادورو أن العملية كانت مؤامرة لاغتياله وتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو مكانه، واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية التي قالت كراكاس إنّها أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين.