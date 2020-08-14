أمريكا تعلن إحباطها عملية تمويل ضخمة لصالح حماس والقاعدة وداعش

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس، أنها أحبطت جهودا للجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وتنظيمي القاعدة وداعش، لجمع الأموال من خلال العملات الرقمية عبر مخططات تشمل بيع معدات سلامة زائفة للوقاية من ”كوفيد-19“ لمستشفيات أمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية، إنهم ”صادروا نحو مليوني دولار خلال أكبر خطوة أمريكية على الإطلاق في مواجهة استخدام الجماعات المتشددة للعملات الرقمية“. وقالت السلطات إنها تحفظت أيضا على 300 حساب بالعملات الرقمية وأربعة مواقع وأربع صفحات على فيسبوك.

ونوهت الوزارة في بيان إلى أن ”تلك الإجراءات تمثل أكبر عملية ضبط عملات رقمية تقوم بها الحكومة في سياق تمويل التشدد“.

وشاركت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، في التحقيقات التي أوقفت مخططات جمع الأموال.

وقال جون ديمرز، رئيس دائرة الأمن القومي بوزارة العدل، إن المحققين صادروا حوالي مليوني دولار خلال الحملة. وقال مسؤولون إنه خلال المراحل الأخيرة من التحقيق، أدارت عناصر أمريكية موقعا سريا على شبكة الإنترنت يحاكي موقعا لحماس على الإنترنت لمدة 30 يوما.

وقال المحققون إن مخطط تنظيم داعش، استخدم موقعا إلكترونيا يسمى (FaceMaskCenter.com) للترويج لمعدات الحماية الشخصية التي تم الترويج لها على أنها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمستشفيات ودور رعاية المسنين في الولايات المتحدة. وروج التنظيم للمعدات الزائفة من خلال حسابات على فيسبوك.

لكن بيان وزارة العدل قال إن المعدات ”غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء“.

وقال المحققون إن تنظيم القاعدة دعا لتزويده بتبرعات عبر تطبيق تيليغرام.

ونشر الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام، في العام 2019، طلبا لتبرعات بالعملات الرقمية على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله إلى مواقعه الرسمية. وقال المحققون إن السلطات الأمريكية كانت قادرة على مصادرة جميع حسابات العملات الرقمية وعددها 150 التي كانت تستخدم في غسل الأموال.