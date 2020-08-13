في زيارة قبل موعدها.. ظريف يصل بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين

وصل مساء الخميس، وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء كبار المسؤولين في هذا البلد، في زيارة قبل موعدها كانت مقررة يوم غد الجمعة، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الوكالة الإيرانية الحكومية ”إيرنا“، إن ”وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة كان في استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، للوكالة إن ”زيارة ظريف إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن التضامن والتعاطف مع الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، عقب إنفجار مرفأ بيروت“.

ووصل ظريف إلى بيروت بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى لبنان يوم غد الجمعة.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن ”ظريف سيناقش مع كبار المسؤولين اللبنانيين آخر التطورات في البلاد بعد الانفجار المدمر الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت، كما سيتم مناقشة مصالح البلدين“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، للصحفيين يوم الإثنين الماضي، إن مسؤولا إيرانيا رفيعا سيتوجه إلى لبنان في أعقاب تفجير بيروت الأخير.

وكان من المقرر أن يزور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بيروت قبل يومين، لكن هذه الزيارة تأجلت دون الكشف عن الأسباب.

وقُتل حوالي 170 شخصا وأصيب أكثر من 6000 في انفجار بمرفأ بيروت في 4 من آب / أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في خطاب تلفزيوني، مساء الإثنين الماضي، استقالة حكومته استجابة لمطالب الشارع اللبناني الغاضب من الطبقة السياسية الحاكمة.

وقبل الرئيس اللبناني ميشال عون حليف حزب الله وحركة أمل الشيعية، استقالة الحكومة وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.