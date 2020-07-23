نيجيريا.. متشددون يعدمون 5 عاملين في المجال الإنساني

قتل 5 من العاملين في المجال الإنساني في نيجيريا على يد ما يسمى تنظيم ”الدولة الإسلامية في أفريقيا الغربية“.

ونشر موقع ”20 مينوت“ الفرنسية، بيانا للمنظمة الفرنسية ”العمل ضد الجوع“، قالت فيه: ”نؤكد ببالغ الحزن مقتل ايشوكو ياكوبو، العامل لدينا، في قاعدة مونغونو، إضافة إلى 4 عاملين آخرين في المجال الإنساني، تم اختطافهم من طرف جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، بولاية بورنو في الشمال الشرقي لنيجيريا يوم 8 يوليو 2020“.

وسبق لهذا الفصيل المتشدد الذي تكون في 2015 إثر مبايعة ”بوكو حرام“ لداعش، أن نشر مقطع فيديو لإعدام المختطفين الخمسة.

وظهر الضحايا على قيد الحياة آخر مرة في فيديو صور كما يبدو في 21 يوليو الماضي، وأعلنوا خلاله أنهم تعرضوا للاختطاف من طرف ”المجاهدين في الدولة الإسلامية في أفريقيا الغربية“.