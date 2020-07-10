رجل أمن يزيل صورة قاسم سليماني من أمام سفير إيران في الأمم المتحدة (فيديو)

أزال عنصر أمن في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، صورة لقائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من أمام سفير طهران لدى المنظمة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على ”تويتر“ ممثل إيران إسماعيل بقائي هامانه، وهو يلقي كلمة خلال الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن بإزالتها والسفير يتحدث.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقبل يومين انتقدت الولايات المتحدة بشدة، تقريرًا أمميًا خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد كانت ”غير قانونية“.