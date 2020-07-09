انفجار قوي يضرب غرب طهران

سُمع دوي انفجار غرب طهران، في وقت متأخر من ليل الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأكدت هيئة الإذاعة الإيرانية سماع دوي انفجار في غرب طهران، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار، ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

من جانبها، ذكرت وكالة ”مهر“ للأنباء مهر، المحلية، أن دوي الانفجار سُمع في منطقتي ”قدس“ و ”شهريار“ غرب طهران.

ويتداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل، أنباء عن أن المكان المستهدف هو أحد مستودعات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشهدت البلاد عدة انفجارات حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير.