ترامب: سنتخطى حاجز 5 ملايين تحليل يوميا لفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلده هو الأفضل في العالم في ما يخص إجراء تحليلات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا "قمنا بتحليلات أكثر مما قامت به دول العالم مجتمعة".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول إمكانية تخطي تحليلات فيروس كورونا في أمريكا حاجز خمسة ملايين تحليل يوميا "نقوم بالكثير من التحليلات للفيروس المستجد ويمكن لرئيس كوريا الجنوبية تأكيد ذلك".

وأردف قائلا "فقد أكد (أي رئيس كوريا الجنوبية) لي أنه يعتقد أن جودة الاختبارات الأمريكية لفيروس كورونا هي الأفضل في العالم والعدد اليومي هو الأفضل في العالم".

وفيما يخص الـ5 ملايين تحليل يومي، وهو الرقم الذي وضعه بعض الأطباء والخبراء في الولايات المتحدة كأحد الاعتبارات من أجل تخطي واشنطن لأزمة فيروس كورونا وإعادة فتح البلاد، قال ترامب: "سنصل إلى هذا العدد قريبا جدا.. وربما نتخطاه".

وأضاف أنه متأكد من أن الاقتصاد في البلاد سيعود أفضل مما كان بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وتابع في السياق نفسه "لقد بنينا الاقتصاد الأفضل في العالم على مدار الأعوام الماضية، ومهما حدث لنا فنحن قادرون على إعادة بناء الاقتصاد مرة أخرى".

وبحسب معطيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، وصل إلى مليون و3 آلاف و328، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 57 ألفا و533.

وتواصل الولايات المتحدة الاحتفاظ بموقعها في المركز الأول عالميا من حيث وفيات وإصابات كورونا، متقدمة بفارق كبير على كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

وما زالت ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، تليها نيو جيرسي، وماساتشوستس.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى فجر اليوم الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و138 ألفا، توفي منهم نحو 218 ألفا، وتعافى أكثر من 955 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.