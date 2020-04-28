تراجع شعبية ترامب بعد اقتراحه المطهرات لعلاج كورونا

قالت صحيفة بريطانية الثلاثاء نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تراجعت لصالح منافسة نائب الرئيس جو بايدن بعد اقتراحه الخميس الماضي حقنة مطهرات لعلاج الإصابة بفيروس "كورونا".
وسخرت صحيفة "اندبندنت" من تصريحات ترامب الذي قال لاحقا، إن اقتراحه لم يكن جيدا بل كان مجرد سؤال مثير للسخرية وجهه للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي مساء الخميس.
وقالت الصحيفة: "لم يكن اقتراح ترامب سؤالا مثيرا للسخرية كما ادعى لاحقا؛ لان هذا ما قاله تحديدا: أرى أن المطهرات هي علاج فعال لأنها ستزيل الإصابة بدقيقة واحدة خاصة إذا ما تم حقنها داخل الجسم لأنها تصل للرئة وتفعل العجائب."
ولفتت الصحيفة إلى أن آخر استطلاع رأي أمريكي نشر الاثنين أن بايدن الذي ينافس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تجاوز ترامب بعشر نقاط في مؤشر الشعبية.