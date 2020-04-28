تراجع شعبية ترامب بعد اقتراحه المطهرات لعلاج كورونا

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تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب لصالح منافسة نائب الرئيس جو بايدن بعد اقتراحه الخميس الماضي حقنة مطهرات لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية. وسخرت الصحيفة من تصريحات ترامب، مشيرة إلى أن اقتراحه لم يكن جيدا وأنه كان مجرد سؤال مثير للسخرية وجهه للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي مساء الخميس . وقالت: "لم يكن اقتراح ترامب سؤالا مثيرا للسخرية كما ادعى لاحقا لأن هذا ما قاله تحديدا: أرى أن المطهرات هي علاج فعال لأنها ستزيل الإصابة بدقيقة واحدة خاصة إذا ما تم حقنها داخل الجسم لأنها تصل للرئة وتفعل العجائب." ولفتت الصحيفة إلى أن آخر استطلاع رأي أمريكي نشر الاثنين.