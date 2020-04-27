صحيفة إيرانية تتهم واشنطن بـ"سرقة" اسم نطاقها على الإنترنت

المصدر: أ ف ب

خسرت الصحيفة الإيرانية الحكومية "إيران" موقعها الإلكتروني ".كوم"، بينما اتهم ناشرها الولايات المتحدة بـ"سرقة" اسم نطاقها على الإنترنت، في حين لم تعد نسخة الصحيفة على نطاق ".كوم" متاحة، إلا أن نسختها بنطاق ".إر" لا تزال موجودة.

وقال مدير المجموعة الإعلامية الناشرة لـ"إيران" مهدي شافعي: إن وزارة الخزانة الأميركية تسعى لـ"حجب" و"مصادرة" اسم نطاق الصحيفة.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أظهرت حتى الآن أنها غير عقلانية ولا منطقية إطلاقا، ولكن سلوكيات على غرار سرقة نطاق صحيفة لم يكن متوقعا".

وتابع شافعي: "هذا عمل لاإنساني ينتهك حقوق الإنسان وخصوصا حرية التعبير"، داعيا "جميع الهيئات الدولية والعاملين في مجال الإعلام وجميع أنصار حرية التعبير حول العالم لإدانة هذا القرار".

وتتحرك وزارة الخزانة الأميركية، خصوصا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بناء على العقوبات التي شددتها إدارة ترامب بشكل كبير بحق إيران منذ 2018.

ونتيجة ذلك، أغلقت مواقع تواصل اجتماعي بينها "إنستغرام" حسابات تابعة لمسؤولين إيرانيين على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة.

وتظهر عملية بحث عن الصحيفة الإيرانية على نطاق ".كوم" أنه تم تحديث وضعها في 23 نيسان/أبريل، وباتت مملوكة من قبل "أو إف سي أيه هولدنغ" المسجلة في فلوريدا.

وفي 2013، ذكر صحافي استقصائي أميركي متخصص بالأمن الإلكتروني يدعى برايان كريبسون على مدونته، أن "أو إف أيه سي هولدنغ" هو توقيع شركة أميركية تدعى "نتوورك سوليوشنز" والشركة التي تتبع لها "ويب.كوم".

وبحسب كريبسون، انتزعت الشركتان مئات أسماء النطاق المرتبطة بكيانات سورية مستهدفة بعقوبات أميركية لارتباطها بالرئيس بشار الأسد.