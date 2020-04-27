ردًا على تقرير أوروبي .. الصين: لم ننشر معلومات مغلوطة عن فيروس "كورونا"

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، اتهامات بأن بكين تنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، وذلك بعد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال غنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قبل أي شخص، أو أي منظمة، الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدرًا لها".

وجاء في التقرير الصادر عن ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن حكومات من بينها الصين وروسيا مسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس.

وفي وقت سابق، ضغط مسؤولون صينيون بارزون على الاتحاد الأوروبي، لحذف الانتقادات الواردة في التقرير، الأسبوع الماضي، قائلين إنها ستجعل بكين "غاضبة بشدة".

ونُشر التقرير، في أواخر الأسبوع الماضي، بعد تأجيله وتغيرت بعض المعلومات الواردة فيه بخصوص الصين.

وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

وتدافع الصين باستماتة عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وسط دعوات أطلقتها بعض الدول، لبدء تحقيق مستقل بشأن الفيروس ومصدره.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه ما من دليل قاطع على أن الفيروس نشأ في الصين، مشيرًا إلى أن "المناورات السياسية" وراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل لن تنجح.