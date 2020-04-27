وسط تضارب الأنباء بشأن صحته.. معلومات جديدة تتكشف عن أبناء زعيم كوريا الشمالية

بعد أن أثار غياب كيم جونغ أون، الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، الكثير من الشائعات على الساحة العالمية، برزت تكهنات أنه تعرض لوعكة صحية وقد وافته المنية.

وفي صباح الأحد، أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم جونغ أون شكر عمال وموظفين كوريين، وبذلك تم نفي شائعات وفاته.

ولدى الزعيم الكوري ثلاثة أطفال من زوجته "ري سول جو"، ويُعتقد أن أعمارهم تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وبعد مزاعم وفاته جراء جراحة قلب فاشلة، انتشرت التكهنات والبحث والتدقيق حول من سيتولى من بعده الخلافة من سلالته.

ويقال إن الزعيم الكوري الشمالي، أكد أن لديه أطفالا في محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أبريل/ نيسان 2018.

وفي مناقشة جرت في العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، حول نزع الأسلحة النووية، قال كيم إنه لا يريد أن يتحمل أبناؤه عبء الأسلحة النووية من بعده.

ووفقا للمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، أندرو كيم، الذي رافق بومبيو في الرحلة، قال: "كيم أب وزوج، ولديه أطفال".

ويقول محللون في الدولة السرية، إن ري سول جو زوجته رزقت بابنها الأول من كيم في عام 2010.

وصرحت تشيونغ سيونغ تشانغ، وهي زميلة أبحاث كبيرة في معهد سيجونغ في كوريا الجنوبية، لصحيفة "كوريا تايمز"، أن الزوجين تزوجا في عام 2009، وأنجبا طفلهما الأول في العام التالي.

بينما كشف نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق، دينيس رودمان، خلال زيارته لكوريا الشمالية في عام 2013، أن زعيم كوريا قد رزق بمولوده الثاني.

وقال رودمان لصحيفة "الغارديان"، إن المولود الثاني لكيم يدعى "كيم جو أي"، كما أشاد رودمان بعلاقة كيم وري بأبنائهما، وكم أنه أب جيد ولديه عائلة جميلة.

وفي أغسطس/ آب 2017، ذكرت تقارير للمخابرات الكورية الجنوبية أن زوجة كيم أنجبت طفلا ثالثا.

وانتشرت الشائعات حول حمل السيدة ري، مرة أخرى، بعد أن غابت عن أعين الجمهور لما يقرب من تسعة أشهر.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد"، أن جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي أعلن النتائج خلال جلسة برلمانية، بيد أنه لم يؤكد جنس أو اسم الطفل.

ويعتقد وبنسبة كبيرة، أن كيم يريد إنجاب طفل ذكر من أجل ضمان استمرار سلالة عائلته.

وبعد الإعلان عن خطورة حالة دكتاتور كوريا الشمالية جراء عملية فاشلة في القلب في 12 أبريل/ نيسان 2020، فقد خضع خط خلافته لمزيد من التدقيق.

ويُنظر إلى شقيقته كيم يو جونغ، على أنها المرشحة الأولى لتحل محل شقيقها كزعيم أعلى إذا توفي، ولكن البلاد لم يكن لديها قط زعيمة نسائية.