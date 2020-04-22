مسؤولون في البنتاغون: ترامب أصدر تحذيرا مهما لإيران

قال مسؤولون كبار بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران تستهدف توجيه تحذير لطهران.
لكن مسؤولي البنتاغون أشاروا إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس، طبقا للقواعد القائمة دون أي تغيير.
وأوضح ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاغون مع تأكيده على إصدار ترامب "تحذيرا مهما للإيرانيين"، أن "ما أكد عليه هو أن جميع سفننا تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس".
وخلال نفس الإفادة، أشاد الجنرال جون هيتن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بتحذير الرئيس لإيران.
وأضاف: "يجب ألا يشك أحد في أن القادة العسكريين لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي أو نوايا عدوانية".