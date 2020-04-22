مسؤولون في البنتاغون: ترامب أصدر تحذيرا مهما لإيران

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قال مسؤولون كبار بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران تستهدف توجيه تحذير لطهران لكنهم أشاروا إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس طبقا للقواعد القائمة دون أي تغيير. وقال ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون "أصدر الرئيس تحذيرا مهما للإيرانيين .. ما أكد عليه هو أن جميع سفننا تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس". وخلال نفس الإفادة أشاد الجنرال جون هيتن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بتحذير الرئيس لإيران. وأضاف "يجب ألا يشك أحد في أن القادة العسكريين لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي أو نوايا