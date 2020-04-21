تشيلي.. الشرطة تتصدى لاحتجاج مناهض للحكومة وتعتقل 14 شخصًا

فرقت الشرطة في تشيلي احتجاجًا جديدًا مناهضًا للحكومة في أحد الميادين الرئيسة في العاصمة "سانتياغو"، في وقت متأخر، يوم الإثنين، واعتقلت 14 محتجًا، قائلة إن القيود المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا تحظر التجمعات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اندلعت الاحتجاجات على الفروق الاجتماعية عميقة الجذور بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتسببت المظاهرات في انهيار الاقتصاد واعتقال وإصابة آلاف الأشخاص.

لكن الانتشار السريع لفيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذت لمكافحته أخمدت المظاهرات التي كانت تنظم كل ليلة تقريبًا.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن الاعتقالات التي تمت في ميدان بلازا إيطاليا في سانتياجو تمت"لأن التجمعات الحاشدة محظورة في الأماكن العامة".

ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين في الاحتجاج في الميدان، لكن مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عددًا من المجموعات الصغيرة التي ردد المشاركون فيها الهتافات ورفعوا اللافتات.

وحظرت السلطات الصحية تجمع أكثر من 50 شخصًا في أي مكان عام في البلاد.

ويعبر المتظاهرون عن الغضب من الأجور المتدنية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف أجور التقاعد.