احتجاجات الكونغرس الأمريكي ضد أوامر البقاء في المنازل

تجمع ما يقدر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن يوم الأحد، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.

وعلى الرغم من مناشدات منظمي التجمع بوضع كمامات لم يفعل كثيرون ذلك. وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص؛ ما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأمريكية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير.

وفي أولمبيا تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونغرس وحول نافورة في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تيلر ميلر(39 عاما) وهو مهندس من بريميرتون بواشنطن ومسؤول انتخابي بالحزب الجمهوري لرويترز إن "إغلاق الأعمال التجارية باختيار الرابحين والخاسرين وما يتضمنه ذلك من أشغال أساسية وغير أساسية يمثل انتهاكا لدستور الولاية وللدستور الاتحادي".

وكان ترامب أبدى -على تويتر يوم الجمعة- تأييده لاحتجاجات مماثلة في ميشيغان ومينيسوتا وفرجينيا "لتحريرها" من قواعد التباعد الاجتماعي.