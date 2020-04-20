ترامب يواصل "استفزاز" إيران بعروض المساعدة الطبية

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، تقديم عرض المساعدة الطبية لإيران، في حال طلبت طهران ذلك.

وقال ترامب إنه سيكون مستعدا لتقديم معونات لإيران لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا إذا طلبت طهران ذلك.

وأضاف ترامب خلال لقاء يومي مع الصحفيين في البيت الأبيض "إذا احتاجت إيران مساعدات سأكون مستعدا لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي، قد تقدم السبت، بعرض المساعدة على إيران، والمتمثلة بأجهزة للتنفس الصناعي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حال أرادت إيران المساعدة، وهو ما قابله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، باتهام ترامب بـ"التدخل بالشؤون الداخلية لبلاده وبلاد أخرى"

ولم يثن رد ظريف الرئيس ترامب لمعاودة الكرّة، وعرض المساعدة من جديد، في خطوة قد تستفز ظريف للرد على ترامب مجددا.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يخاطب ترامب: "كل ما عليكم فعله هو الكف عن التدخل في شؤون باقي البلدان خاصة بلدي إيران".

وأضاف ظريف لترامب: "صدقني، نحن لا نتشاور ولا نأخذ بنصيحة أي سياسي أمريكي"، مبيناً: "بلادنا (إيران) ستصدّر بعد أشهر أجهزة للتنفس الاصطناعي، كفى بك تدخلا في شؤوننا".

وفيما تمثل امريكا بؤرة للوباء عالميا، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5 آلاف و118، إثر تسجيل 87 حالة في آخر 24 ساعة، وهذا بحسب الأرقام الرسمية التي تفندها جهات ومنظمات داخلية وخارجية تقول غن الأرقام تبلغ أضعاف ما تكشف عنه السلطات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأحد، إن عدد المصابين بالفيروس في بلاده وصل إلى 82 ألفا و211.

وأوضح جهانبور في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي، أنه تم تسجيل ألف و343 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.