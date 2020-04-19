وجه تحية خاصة للصحفيين .. البابا فرنسيس: الأنانية فيروس أسوأ من "كورونا"

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حضر البابا فرنسيس، الأحد، لتوجيه تحية خاصة إلى الصحافيين بعدما احتفل بقداس حذر فيه من "الأنانية"، معتبرًا أنها "فيروس أسوأ بكثير" من فيروس كورونا المستجد. وخاطب البابا الصحافيين الذين كانوا ينتظرونه أمام كنيسة سانتو سبيريتو إن ساسيا الرومانية في جوار الفاتيكان،" "شكرًا لعملكم. إنكم تعملون بدل البقاء في السرير الأحد. شكرًا جزيلًا، شكرًا، التواصل مهم". واحتفل البابا بالقداس من دون مصلين لمناسبة عيد الرحمة الإلهية الذي أعلنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل عشرين عامًا. وحذر الحبر الأعظم خلال القداس من "خطر نسيان المهمشين"، قائلًا: "يكمن الخطر في أن يصاب المرء بفيروس أسوأ كثير، (فيروس) الأنانية والتجاهل".