إيران تعتقل صحفيا بتهمة نشر "أخبار كاذبة" عن كورونا

اعتقلت السلطات الإيرانية، الأربعاء، الصحافي والمذيع السابق في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي محمود شهرياري، بتهمة نشر "أخبار كاذبة" عن تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وذكرت وكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن "السلطات الأمنية اعتقلت الأربعاء الصحافي والمذيع السابق في التلفزيون الحكومي، محمود شهريار، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تفشي فيروس كورونا".

ولم تحدد الوكالة ما هي الأخبار والمعلومات التي نشرها الصحافي، لكنه ذكر في فبراير الماضي، أن المسؤولين في النظام تكتموا عن الكشف عن هذا الفيروس في البلاد حتى لا يتم إلغاء الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإيرانية في 12 من فبراير الماضي، فيما قالت وزارة الصحة إن "ظهور فيروس كورونا في إيران بدأ في 19 فبراير بمحافظة قم بعد تسجيل أول حالتي وفاة".

وأضاف شهرياري في تصريحات أوردها موقع إذاعة "فردا" التابع للمعارضة الإيرانية، مساء الأربعاء، في إشارة لفترة الحجر الصحي الذي واجهته بسبب كورونا: "نحن خلال شهر فقط نأكل وننام، كم هو صعب لرجل دين فقير عمره 40 سنة".

وانتقد شهرياري السلطات الحاكمة، وقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بطرده ومنعه من الظهور في السنوات الأخيرة، كما حلق لحيته احتجاجًا على "الاختلاس لدى رجال الدين".

وكان محمود شهرياري واحدًا من أشهر مذيعي التلفزيون الإيراني، وبعد نشر مقطع فيديو لزفاف شقيقه وظهر وهو يرقص فرحاً، قامت السلطات بمنعه من الظهور الإعلامي لبعض الوقت.