ماذا قال جونسون في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى؟

ماذا قال جونسون في أول ظهور له بعد...

المصدر: فريق التحرير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى: "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي".

وشكر جونسون في فيديو على تويتر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.

وغادر جونسون مستشفى في لندن اليوم، ويقضي فترة نقاهة بعد شفائه من كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن جونسون يستريح حاليا في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز ولا توجد نصيحة بشأن المدة التي ستستغرقها هذه العملية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي توجيه بشأن الموعد الذي يمكن فيه لرئيس الوزراء العودة إلى العمل، قال هانكوك خلال إفادة صحفية: "إنه يستريح، إنه في تشيكرز، يسعدني أنه خرج من المستشفى بعد شفائه".

وأضاف: "لا توجد أي نصيحة بشأن فترة النقاهة، سيتخذ الأطباء هذا القرار معه، تعمل الحكومة بكفاءة تامة في إطار الاستراتيجية التي وضعها".

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
بريطانيا
مختارات
بوريس جونسون
جونسون
تاريخ النشر
تاريخ التحديث