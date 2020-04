ماذا قال جونسون في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى؟

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى: "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي".

وشكر جونسون في فيديو على تويتر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020