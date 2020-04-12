ماذا قال جونسون في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى؟

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى: "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي".

وشكر جونسون في فيديو على تويتر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life. The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

وغادر جونسون مستشفى في لندن اليوم، ويقضي فترة نقاهة بعد شفائه من كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن جونسون يستريح حاليا في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز ولا توجد نصيحة بشأن المدة التي ستستغرقها هذه العملية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي توجيه بشأن الموعد الذي يمكن فيه لرئيس الوزراء العودة إلى العمل، قال هانكوك خلال إفادة صحفية: "إنه يستريح، إنه في تشيكرز، يسعدني أنه خرج من المستشفى بعد شفائه".

وأضاف: "لا توجد أي نصيحة بشأن فترة النقاهة، سيتخذ الأطباء هذا القرار معه، تعمل الحكومة بكفاءة تامة في إطار الاستراتيجية التي وضعها".