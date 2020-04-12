الرئاسة التركية: تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمساعدات طبية

كشف متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن بلاده تلقت طلبا إسرائيليا لتزويد "تل أبيب" بمساعدات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث قوله: "تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية، أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل لفلسطين أيضا بالتزامن".

وأضاف إبراهيم قالن، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات طبية لعدة دول بالعالم لمواجهة كورونا.

وأعرب المسؤول التركي عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية، على حد قوله.